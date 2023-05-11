Bakan Oğuz Hayvancılar ile Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Hayvan Yetiştiricileri ve Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Naimoğulları artan girdi maliyetleri ve hayvancılıkta yaşanan sorunları aktararak bakanlığın bir an önce bir çalışma yaparak sorunların giderilmesi yönünde adım atmasını talep etti.

Bakan Oğuz, sorunların farkında olduklarını ve bakanlık olarak en fazla önemsenen üretim sektörlerinden birİ olan hayvancılık için çalışma yürütüldüğünü söyledi. Oğuz, sorunların kısa sürede çözümlenmesi adına çalışma yapılmasını, önümüzdeki günlerde tarafların yeniden bir araya gelmesi için mutabakata varıldı.