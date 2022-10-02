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Bakan Oğuz Hayvancılara Yönelik Destekleri Açıkladı

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Bakan Oğuz Hayvancılara Yönelik Destekleri Açıkladı
Bakan Oğuz Hayvancılara Yönelik Destekleri Açıkladı

BAKAN OĞUZ HAYVANCILARA YÖNELİK DESTEKLERİ AÇIKLADI

 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığın yürüttüğü hayvancılara yönelik destekleri açıkladı.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin genel maliyetlerle ilgili talebine yönelik teşvikleri açıkladı

.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada hayvancılık sektöründeki sorunları bildiklerini, her zaman üreticinin ve üretimin yanında olduklarını söyleyerek, sektörde hayvancının yanında imalatçı ve halkın alım gücünü de düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

Dövizdeki artışa dikkat çekerek maliyetlerin günden güne arttığına vurgu yapan Bakan Oğuz, ülkenin imkanları dahilinde çalışma yürütmeye çalıştıklarını hatırlattı.

 

 

Çiğ inek sütü 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacak

 

Bakan Oğuz, hükümet olarak litre başı çiğ inek sütünün 9,5 TL/LT olup 1.8 TL/LT destek ile üreticiye 11,30 TL/LT yansıyacağını, koyun sütüne 2,5 TL/LT destek ile 21 TL/TL , keçi sütüne ise 2,30 TL/LT destek ile 15,80 TL/Lt olarak belirlendiğini belirtti.

 

Küçükbaş hayvan üreticisine 1,25 TL/kg, büyükbaş hayvan üreticisine 0,25 TL/kg arpa desteği

 

Oğuz, ayrıca küçükbaş hayvan üreticisine 7,25 TL/KG satış fiyatı olan arpaya 1,25 TL/KG destek vererek 6 TL/KG’ye, büyükbaş hayvan üreticilerine ve yem fabrikalarına ise 0,25 TL/KG destek ile 7 TL/KG’den verileceğini açıkladı.

 

Ayrıca Bakan Oğuz hem küçükbaş hayvan üreticilerine verilecek olan subvansiyeli arpa için hemde besi yemi için 3 ay faizsiz olarak yaralanılabileceğini belirtti.

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