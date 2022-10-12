Bakan Oğuz, IOFS 5. Genel Kurulu’na Online Katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da faaliyet gösteren İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) 5. Genel Kurulu'na online katılarak bir konuşma yaptı.

Tunus'un ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Oğuz'a Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ile Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hakan Aksoy eşlik etti.

57 İİT üyesi ülkeden Tarım Bakanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, tarımsal ihracat ürünleri, gıda güvenliği ile ilgili hayata geçirilen uygulamalar, hayvancılık faaliyetleri ile Türkiye'den ülkemize deniz altından su taşınması projesiyle ilgili bilgiler verdi. Bakan Oğuz, dost ve kardeş İİT üyesi ülkeler ile proje bazlı ortak faaliyetler gerçekleştirmeye hazır olduklarını da belirtti.