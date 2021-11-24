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Bakan Oğuz, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İsedak) 37. Bakanlar Toplantısı’na Katıldı!

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Bakan Oğuz, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İsedak) 37. Bakanlar Toplantısı’na Katıldı!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

 

İki gün boyunca devam edecek olan zirvede, mikro işletmeler ile KOBİ'lerin koronavirüs salgınına karşı desteklenmesinde İslami finansın rolü konusunda görüş alışverişinde bulunulacak ve bir dizi kararlar alınacak.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37. Bakanlar Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.

 

Bakanlar Oturumu'nda, Yüksek Düzeyli Uzmanlar'ın 17-18 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin gerçekleştirdiği teknik görüşmeler sonucunda hazırladığı karar taslakları da değerlendirilecek.

 

İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma, iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve mali alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

 

Toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan ve üye ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği İstanbul İİT Tahkim Merkezi ile İslami Endeks Fonu projelerinin de tanıtımı da gerçekleştirilecek.

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