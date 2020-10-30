Bakan Oğuz, İzmir’de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Türkiye’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen şiddetli deprem neticesinde can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım.
Dursun Oğuz
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.