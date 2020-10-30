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Bakan Oğuz, İzmir’de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mesaj Yayınladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İzmir’de meydana gelendeprem dolayısıyla mesaj yayınladı.
Bakan Oğuz, İzmir’de Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Türkiye’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen şiddetli deprem neticesinde can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır.

Depremde hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım.

Dursun Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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