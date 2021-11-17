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Bakan Oğuz: Kasım için 150 milyona ihtiyaç var

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası Tv’ye konuk oldu, Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı. Kasım ayı maaşları için kaynak ihtiyacı olacağını söyleyen Bakan Oğuz, “Başbakanımız Ankara’ya gidecek ve bu konular konuşulacak” dedi.
Bakan Oğuz: Kasım için 150 milyona ihtiyaç var

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası Tv’ye konuk oldu, Gökhan Altıner’in sorularını yanıtladı. Kasım ayı maaşları için kaynak ihtiyacı olacağını söyleyen Bakan Oğuz, “Başbakanımız Ankara’ya gidecek ve bu konular konuşulacak” dedi.

Bakan Oğuz, Kasım sonu maaşları, Aralık ve 13 maaş konusuyla ilgili soruya özetle şu yanıtı verdi:

“Bakan hep ağlıyor deniyor ama gerçek neyse o.. Kaynak yok dediğimde bu ülkede ne kadar zor şartlarla yönetildiğini halk görmesi lazım. Bizim önceliğimiz kasım maşı ve bugünkü giderlerdir… Devlet sadece maaş ödemiyor.. Kasım ayı için Türkiye’den savunma giderleri haricinde 100 milyonluk kredi ve 50 milyon TL’lik covid desteği talep ettik.”

“Türkiye durumu biliyor” diyen Bakan Oğuz, “Sayın Başbakan’ın bir Ankara ziyareti olacak burada elbette konular gündeme gelecek. Vergi Dairesi her ay bir gelir tahmini koyar.. bazı Ödemeleri erteliyoruz… kaynak ihtiyacımız var. Bunu Ankara’ya ilettik” dedi.

13'üncü öncelik değil

Bakan Dursun Oğuz, "Şu an 13'üncü maaş önceliğimiz değildir. Ama bu verilmeyecek anlamı taşımaz. Bu bir haktır. Ama şu an Maliye'deki öncelik 13'üncü maaş değildir" şeklinde konuştu. 

Hayat Pahalılığı Cuma yada pazartesi verilecek

Bakan Oğuz maaşların yanı sıra bu ayki önceliğin şubat ayı hayat pahalılığı olduğunu belirterek, bir teknik sıkıntı olduğunu bunun giderilmesi durumunda hayat pahalılığının Cuma günü ödeneceğini aksi takdirde pazartesi günü ödeneceğini belirtti.

Öğrenci bursları.. Aylık 5-6 milyon lazım

Öğrencilerin burslarının da ödenmesi için çalışma yapıldığını anlatan Bakan Oğuz, “Temmuz - ağustos ile ilgili 2 milyonluk bir ödeme olacak… Diğerleri de aylık 5-6 milyon arasıdır ihtiyaç. Şu an planımızda Hayat Pahalılığı var, ayrıca öğretmenin hazırlık ödeneği bekleniyor.” diye konuştu

2 aydır savunma ile ilgili para gelmedi

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma giderleri için son iki aydır bir ödeme yapmadığını ifade eden Bakan Oğuz, bu konuda bir sıkıntı olmayacağını, savunmanın bugüne kadar hep ödendiğini ve yine ödeneceğini kaydetti.

Bakan Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizim yanımızda oldu, olmaya da devam edecektir” vurgusunda bulundu

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