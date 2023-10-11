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Bakan Oğuz, KTTO yetkililerini kabul etti...

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'u ziyaret etti.
Bakan Oğuz, KTTO yetkililerini kabul etti...

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 Nezaket ziyareti çevresinde gerçekleşen görüşmede bakan Oğuz’a odanın yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi de verildi.

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