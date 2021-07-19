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Bakan Oğuz Kurban Bayramı mesajı yayımladı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kurban Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.
Bakan Oğuz Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Bakan Dursun Oğuz'un Kurban Bayramı mesajı:

Birlik ve beraberliğimizin önemli sembollerinden biri olan Kurban Bayramı, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlnmesi için bir vesiledir. Dayanışmanın, sevgi, saygı ve muhabbetin temelidir. Her bayram olduğu gibi bu bayram da mazlumların ve ihtiyaçlıların yanında olmak bizim önemli görevlerimiz arasında yer almalıdır. Yardımlaşma ve yardıma muhtaç olanlara böylesine bir günde yardım etmek çok önemlidir. Bayram boyunca vatandaşlarımızdan temennimiz Covid-19 kurallarına azami şekilde uymaları ve bayram sürecini kendilerini ve sevdiklerini  koruyarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleridir.

Bu duygularla tüm İslam âleminin Kurban Bayram’ını kutlar; sevginizi ve sevinçlerinizi paylaşarak Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde idrak etmenizi temenni ederim.

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