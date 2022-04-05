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Bakan Oğuz Kuzey Kıbrıs Turkcell Yetkilileriyle Görüştü

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Bakan Oğuz Kuzey Kıbrıs Turkcell Yetkilileriyle Görüştü
Bakan Oğuz Kuzey Kıbrıs Turkcell Yetkilileriyle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, Ali Gürler, Burcu Topal ve ekibini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri, Oğuz’a hayırlısı olsun temenninde bulundular. 

Ziyarette, ormancılık ve tarım sektöründeki konulara yönelik teknolojik çözümlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Görüşmede, Gonuldenbagliyiz.biz dijital sosyal sorumluk platformuyla ilgili bilgiler aktarıldı. Projeye Bakan Oğuz’un adına yapılan bağışın sertifikası da takdim edildi.

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