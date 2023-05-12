Bakan Oğuz patates üreticilerini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın toplantı salonunda yer alan toplantıya Müsteşar Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun ve Bakanlık Danışmanı Ozan Özuyanık katıldı.

Toplantıda hasat öncesi sorunlar ele alınarak, destek talebinde bulunuldu.

Bakanlık ve birliğin, üretimin devamlılığı için her yıl olduğu gibi iş birliğinin ve çalışmalarının devamlılığı konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.