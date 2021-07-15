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Bakan Oğuz Personelleri İle Bayramlaştı

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta bulunan dairelerinin personelleri ile bayramlaştı.
Bakan Oğuz Personelleri İle Bayramlaştı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta bulunan dairelerinin personelleri ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısı ile dairleri ziyeret eden Bakan Oğuz, personelleri ile bayramlaşarak temennilerde bulundu. Bayramların; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olduğunu ifade eden Oğuz, Kurban bayramının kırgınlık ve küskünlüğün ortadan kaldırıldığı, hoşgörünün ön planda olduğu güzel günlere vesile olmasını diledi.

Bakan Oğuz, dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgınından dolayı yaşam şartlarımızın değiştiğine dikkat çekerek, bayram sürecinde aileleri ile biraraya gelecek vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami önem göstermelerini rica etti.

Bakan Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Genel Koordinatör Özdemir Kalkanlı, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek ve Gümrük Müdürü Mustafa Deveci eşlik etti.

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