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Bakan Oğuz personelleri ile bayramlaştı

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Bakan Oğuz personelleri ile bayramlaştı
Bakan Oğuz personelleri ile bayramlaştı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki gözetleme kulelerinde görev yapan personellerini ziyaret ederek bayramlaştı.

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Bakan Oğuz bayram dolayısı ile bakanlığa bağlı daireler yanında Orman Dairesi’nin sorumluluğundaki Salamis, Yeşilköy, Kantara, Tatlısu, Küçükerenköy, Çatalköy, Karşıyaka ve Koruçam Gözetleme Kuleleri’ni ziyaret etti. Personelleri ile bayramlaşan Bakan Oğuz, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde meydana gelen ve büyük hasara yol açan yangında  çalışmalarından dolayı personellerine teşekkür etti.

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