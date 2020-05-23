Bakan Oğuz Ramazan Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu yıl Ramazan Bayramı’nı farklı bir şekilde, mesafeyi koruyarak kutlayacaklarını kaydetti ve bu durumun sevgilerinden bir şey kaybettirmeyeceğini, beraberliklerini eksiltmeyeceğini ifade etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda Oğuz, bayramların beraberlik bağlarının, maneviyatın daha da güçlendiği, sevinçlerin, güzelliklerin paylaşıldığı, ihtiyaçlı olanlara el uzatıldığı zamanlar olduğunu belirtti ve “Bu sıkıntılı günlerde de maddi ve manevi yardımda bulunmak, halkımızı daha güçlü kılmaktadır” dedi.

Oğuz mesajında KKTC halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı; bu bayramın, tüm insanlığa sağlıklı güzel günler, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.