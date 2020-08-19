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Bakan Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesini görüştü

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi” hakkında görüştü.
Bakan Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesini görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi” hakkında görüştü.

Bakan  Oğuz, bugün  Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Nilden Bektaş Erhürman ve KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Toplantıda, Bakanlık yetkilisi Mehmet Ercilasun ile Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Özhür de hazır bulundu.

Görüşmede, ülkemizde toprak, su, bitki, meyve ve insan vücudundaki jeokimyasal ajanların tespitine yönelik geliştirilmekte olan “Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Oğuz,  projenin paydaşı olmaktan dolayı mutluluk duyacaklarını söyledi.

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, projenin dört aşamada gerçekleştirileceğini ve yaklaşık dört yıl sürmesinin planlandığı belirtti. Projenin finansal kaynak temini için Avrupa Birliği Proje Destek Ofisi’ne sunulmak üzere Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’ne Bakanlık ve Odalar ile birlikte başvurulacağını bilgisini paylaşan Vadilili, proje hakkındaki detayları da aktardı.

Buna göre projenin birinci aşamasında,  toprak ve su numuneleri vasıtası ile ülkenin jeokimyasal haritalarının elde edilerek, bu verilerden jeolojik yapı, tarımsal alanlar ve sanayileşme bölgelerindeki çevre kirliliği ve insan sağlığı çalışmalarına önemli ve kaliteli veriler sağlanacak.

İkinci ve üçüncü aşamada, proje çalışması sırasında toprak ve su numunelerinde jeokimyasal ajanlarda anomali gösteren değerlere rastlanması durumunda, anomali nedeninin jeolojik yapı ve/veya çevresel faktör kaynaklı olup olmadığının ayrımına gidilecek.  Çevresel faktör kaynaklı anomalilerin kaynağını tespit çalışmaları ile çözüm önerileri geliştirilecek, bu alanlardaki tarımsal faaliyetler sorgulanacak, bitki ve meyvelerde jeokimyasal ajan tespiti çalışmaları yürütülecek.

Son aşamada ise toprak, su ve tarımsal ürünlerde anomali tespiti yapılan alanlarda insan sağlığına bu jeokimyasal ajanların etkisi araştırılacak ve bu ajanlardan kaynaklı sağlık sorunları sorgulanacak.

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