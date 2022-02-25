Bakan Oğuz, Sivil Savunma Başkanı Karaca’yı Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, Bakan Oğuz’u yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, Bakan Oğuz’u yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.