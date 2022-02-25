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Bakan Oğuz, Sivil Savunma Başkanı Karaca’yı Kabul Etti

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Bakan Oğuz, Sivil Savunma Başkanı Karaca’yı Kabul Etti
Bakan Oğuz, Sivil Savunma Başkanı Karaca’yı Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karaca, Bakan Oğuz’u yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi.

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