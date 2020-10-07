Bakan Oğuz: "Su bu gece yarısı dağıtılmaya başlanacak"

BRT Ana Haber’e telefonla bağlanan Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı Dursun Oğuz, Su Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından suyun akmadığına yönelik haberler çıktığını anımsatarak, dün gölete akan suyun, boruların içindeki tuzlu su olduğunu söyledi.
Tuzlu suyu gölete değil denize akıtmaya başladıklarını belirten Oğuz, suyun tatlılık oranının 1500 seviyelerine geldiğini, bu noktadan sonra arıtmanın başlayacağını ifade etti.
Arıtmada 100 depo olduğunu dile getiren Oğuz, “Depo yaklaşık 4 saat içinde dolacak ve sisteme verilecektir” dedi.
Oğuz gece yarısı itibariyle vatandaşın evlerine suyun ulaşacağını kaydetti.
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