Bakan Oğuz, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği'ni kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar ve birlik üyelerini kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre müsteşar ve müdürlerin de katıldığı görüşmede, sektördeki sorunlar ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.
Ülkede üretimin gelişmesi, devamı ve üreticinin refahı için çalıştıklarını belirten Bakan Oğuz, Bakanlığın imkânları ölçüsünde sektörlere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.
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