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Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü

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Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü
Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’la görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Aydın’a görevinde başarı dilerken, Bakanlık ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasındaki iş birliğinin devamı temennisinde bulundu.

Bakan Oğuz, bugüne kadar yem hammaddesi tedariği, canlı hayvan ithalatı, kimyevi gübre ve süt ürünlerinin pazarlaması gibi birçok konuda iş birliği yapıldığını anımsatarak, önümüzdeki dönemde iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

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