Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir araya geldi.

Bakan Oğuz’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleşti.

Görüşmede, daha sonra " Türkiye'den KKTC'ye Su Götürme Projesi Kapsamında KKTC'de Yapılmış Olan Tesislerin Geçiş Döneminde İşletilmesine Dair Protokol" imzalandı.

Toplantıda Devlet Su İşleri tarafından yürütülen tarımsal sulama, içme ve kullanım suyu ile ilgili projeler ele alınarak, sulama konusunda planlı su kullanımı ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, araç parkının güçlendirilmesi ve ormancılık alanında yeni eylem planı yapılası konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Oğuz, 2022 yılı içerisinde 3 göletin ıslah edilerek su depolama kapasitelerinin artırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında da mevcut göletlerin ıslahı yanında Mesarya bölgesindeki dereler üzerine gölet yapma düşünceleri olduğunu belirtti.

Tarımsal araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ülkedeki kuraklığa karşı hayvancıların ihtiyacı olan kaba yem tedariği konusu gündeme getiren Oğuz, Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu desteklerinden ve bundan sonraki vereceği destek için de duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kirişçi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini, olmazsa olmaz egemen eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü müzakerede KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kirişci, dayanışma ve birliği devam ettirdikleri sürece her türlü zorluğun ve engelin üstesinden birlikte gelebileceklerini ifade ederek, "KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın refahı, kalkınması ve uluslararası alanda tanınması amacıyla birlikte verdiğimiz mücadele artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, güncel hidrolojik ve hidrojeolojik veriler dahilinde KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Raporu'nun, yapılacak protokolle DSİ Genel Müdürlüğünce ihale yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Master plan çalışmalarının başlatıldığına dikkati çeken Kirişci, ihale sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kirişci, KKTC'ye Entegre Tarım Bilgi Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirterek, kuraklıkla mücadele konusunda KKTC'ye, talep edilmesi halinde destek verebileceklerini vurguladı.

KKTC'de 2023 yılı sulama sezonundan itibaren planlı su dağıtım çalışmalarının faydalı olacağına işaret eden Kirişci, tedbirlerin sulama sezonu öncesinde tamamlanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Kirişci, tüm alanlarda olduğu gibi ormancılık konusunda da KKTC'nin yanında olduklarını belirterek, Bakan Dursun Oğuz'a teşekkür etti.