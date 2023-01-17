  • BIST 5.273,18
  • Altın 1153.46
  • Dolar 18.7864
  • Euro 20.3685
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüştü

»
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir araya geldi.
Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüştü

Bakan Oğuz’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleşti.

Görüşmede, daha sonra " Türkiye'den KKTC'ye Su Götürme Projesi Kapsamında KKTC'de Yapılmış Olan Tesislerin Geçiş Döneminde İşletilmesine Dair Protokol" imzalandı.

Toplantıda Devlet Su İşleri tarafından yürütülen tarımsal sulama, içme ve kullanım suyu ile ilgili projeler ele alınarak, sulama konusunda planlı su kullanımı ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, araç parkının güçlendirilmesi ve ormancılık alanında yeni eylem planı yapılası konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Oğuz, 2022 yılı içerisinde 3 göletin ıslah edilerek su depolama kapasitelerinin artırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında da mevcut göletlerin ıslahı yanında Mesarya bölgesindeki dereler üzerine gölet yapma düşünceleri olduğunu belirtti.

Tarımsal araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ülkedeki kuraklığa karşı hayvancıların ihtiyacı olan kaba yem tedariği konusu gündeme getiren Oğuz,  Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu desteklerinden ve bundan sonraki vereceği destek için de duyduğu memnuniyeti ifade etti.

 

Kirişçi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, Türkiye olarak Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini, olmazsa olmaz egemen eşitliğini sağlayacak ve güvenliğini teminat altına alacak her türlü müzakerede KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kirişci, dayanışma ve birliği devam ettirdikleri sürece her türlü zorluğun ve engelin üstesinden birlikte gelebileceklerini ifade ederek, "KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın refahı, kalkınması ve uluslararası alanda tanınması amacıyla birlikte verdiğimiz mücadele artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kirişci, güncel hidrolojik ve hidrojeolojik veriler dahilinde KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Raporu'nun, yapılacak protokolle DSİ Genel Müdürlüğünce ihale yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Master plan çalışmalarının başlatıldığına dikkati çeken Kirişci, ihale sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kirişci, KKTC'ye Entegre Tarım Bilgi Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirterek, kuraklıkla mücadele konusunda KKTC'ye, talep edilmesi halinde destek verebileceklerini vurguladı.

KKTC'de 2023 yılı sulama sezonundan itibaren planlı su dağıtım çalışmalarının faydalı olacağına işaret eden Kirişci, tedbirlerin sulama sezonu öncesinde tamamlanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Kirişci, tüm alanlarda olduğu gibi ormancılık konusunda da KKTC'nin yanında olduklarını belirterek, Bakan Dursun Oğuz'a teşekkür etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveçli profesörden Türk öğrenciye ‘NATO’ bahaneli ayrımcılık14 Ocak 2023 Cumartesi 21:48
  • Miçotakis’in Batı Trakya ziyaretine tepki14 Ocak 2023 Cumartesi 19:34
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı13 Ocak 2023 Cuma 20:56
  • Türkiye'de Bedelli askerlik ücreti belli oldu13 Ocak 2023 Cuma 20:34
  • İmamoğlu: Ağır yenilgi alacaklar13 Ocak 2023 Cuma 15:17
  • TCMB açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini13 Ocak 2023 Cuma 13:22
  • Hastaneye kaldırılan Meral Akşener taburcu edildi13 Ocak 2023 Cuma 12:25
  • Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem13 Ocak 2023 Cuma 10:04
  • Ekrem İmamoğlu’nun yeni davasında tanıdık müfettiş12 Ocak 2023 Perşembe 16:20
  • CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili olduğunu söylediği dosyaları açıklıyor (CANLI)12 Ocak 2023 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti