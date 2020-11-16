Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bakanlığı’na bağlı daı̇relerı̇n müdür ve yetkı̇lı̇lerı̇ ı̇le görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ülkemizde bulunan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. İki bakan görüşmede, bakanlıklar arasındaki teknik konuları ele aldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla ülkemizde bulunan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü. İki bakan görüşmede, bakanlıklar arasındaki teknik konuları ele aldı.

İkili görüşmenin ardından, teknik konuların detaylandırılması amacıyla Bakan Pakdemirli’nin talimatı doğrultusunda Türkiye Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Bakanlık yetkilileri ile Tarım ve Doğal Kaynalar Bakanı Dursun Oğuz ve Bakanlık yetkilileri biraraya geldi.

Görüşmede, bakanlıklar arasında sürdürülmekte olan projeler değerlendirilerek, yeni işbirlikleri ele alındı.