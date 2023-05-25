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Bakan Oğuz, Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güler’i kabul etti

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Bakan Oğuz, Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güler’i kabul etti
Bakan Oğuz, Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güler’i kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Tohumcular Birliği arasındaki işbirliğinin artırılması ele alındı.

-Güler

Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye'de tohumculuk sektörünün günden güne geliştiğine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk çiftçisine katkı koymak adına ücretsiz eğitim verebileceklerini söyledi.

Geçen yıl 30 kişiyle sınırlanan kişi sayısının bu yıl 70’e çıkarıldığını vurgulayan Güler, özellikle çiftçilerin eğitimlerine katkı koymak için iş birliğinin artırılmasının her iki ülke için önemli olduğuna vurgu yaptı.

 

Sürekli ithalat ile, üretimin yapılmadığı bir ülkede başarı sağlanmasının mümkün olmadığını söyleyen Güler, ihtiyaç halinde ithalatın yapılması ve yerelde kendine yetebilirliğin önemine vurgu yaptı.

 

-Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğin her sektörde önem az ettiğini söyledi.

Oğuz, eğitim noktasında daha önce 30 kişi olan çiftçi sayısının bu yıl 70’e çıkarılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Tohumculuk anlamında çiftçiler ile yapılacak iş birliğine bakanlığın aracı olacağını ifade eden Oğuz, yapılacak teknik eğitimin Kıbrıs Türk çiftçisine büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Bilinçli üretimin önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, tohum çeşitliliği ve ıslahı konusunda gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekti.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk çiftçilerine böyle bir olanak sağladığı için Güler’e teşekkür ederek, Türkiye'de güçlü bir tohum sektörünün varlığı ile KKTC’nin de bundan yararlanmasının ülke adına faydalı olacağına işaret etti.

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