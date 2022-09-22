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Bakan Oğuz Tütün Hasadını Yerinde İnceledi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Balıkesir bölgesinde yapılan tütün hasadını yerinde inceledi.
Bakan Oğuz Tütün Hasadını Yerinde İnceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bugün Balıkesir bölgesinde 150 dönüm arazi üzerine ekilen tütün hasadını yerinde inceledi.

 

 

 

OĞUZ

 

Bakan Oğuz, Bafra Gıda. Ltd’in beş ay önce toprakla buluşan tütün fidanlarının hasadının yapıldığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hasadın son günleri olduğuna vurgu yapan Oğuz, tütünlerin kurutulduktan sonra Karpaz Tütün Fabrikası’na işlenmesi için teslim edileceğini söyledi. Tütün üretiminin önemine değinen Oğuz, Karpaz bölgesi dışında da farklı bir bölgede de tütün yetiştirildiğine vurgu yaptı. Bafra Gıda Ltd’in büyük bir özveri, istek ve inançla bu çalışmayı yürüttüğünü söyleyen Oğuz, büyük emekler harcanarak iyi bir verim elde edildiğinin altını çizdi.

 

Tütünün alternatif bir ürün olduğunu belirten Oğuz, Karpaz Tütün Kooperatifi ile görüşülerek alım garantili ekim gerçekleştiğini ifade etti.

Ülkede tütün üretimine ihtiyaç olduğunu belirten Oğuz, geçmiş yıllarda Karpaz bölgesinde büyük üretim yapıldığını fakat son yıllarda üreticilerin üretimden çekildiğini ve belli yıllar arasında ürünün pazarlanmasından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı Karpaz bölgesinde tütün üretiminde büyük oranında azalma olduğunu hatırlattı. Oğuz, ‘’Görüyoruz ki; Karpaz bölgesinden sonra tütün üretiminin mesarya bölgesinde ve Lefkoşa’da da olabileceğini gördük. Buradaki şartlar da çok önemli.’’ dedi.

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Bakan Oğuz şöyle devam etti; ‘’Bafra Gıda Ltd. direktörü Gazi Akıncı tarafından olanaklar en iyi şekilde sağlandı. Tütünün kalitesi kooperatif tarafından da yerinde kontrol edilerek, kalite yönünden herhangi bir sıkıntı görülmedi. Bu tütün türü ihraç edilen bir ürün. Yurt dışına ihraç amaçlı üretim yapılıyor. Bu nedenle ülke ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacaktır. Böyle bir olaya inanarak yola çıkan ve başaran Bafra Gıda Ltd. Direktörü Gazi Akıncı’ya teşekkür ederiz. Bu iş bir ekip işidir. Ülkemiz adına hem ekonomik değer anlamında hem de üretim alanında büyük bir katma değer sağlayacaktır. Biz ürettiklerimizi pazarlama anlamında zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Önemli olan pazarlayabileceğiniz ya da pazarı olan bir ürünü üretebilmektir.

 

Bu, bu yıl aynı arazilerde yapılan ikinci hasad oldu. Burada su çok önemli bir konudur. İkinci ürünü alabilmek için iklim şartlarını ve su ile ikinci ekim yapılabilmektedir. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak en başından hasad sürecine kadar Bafra Gıda Ltd. yetkilileriyle sürekli istişare içerisinde olduk. Bakanlık olarak her zaman üreticiler ile işbirliğine hazırız.

 

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AKINCI

 

Bafra Gıda Ltd. direktörü Gazi Akıncı, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerli üretime yeni bir soluk getirdiklerini savunan Akıncı, yerli üretime önem veren ve yerli ürün üreten bir şirket olduklarını belirtti. Tarımsal ürün anlamında tütünün önemli bir yer kapladığını aktaran Akıncı, tütün tarlalarında uzun zaman geçirdiklerini ve tütün üretimini iyi bildiklerini söyledi.

Akıncı, bu yıl büyük bir risk alarak 150 dönüm arazi üzerine ektikleri tütünün hasadını yaptıklarını belirterek, Bakanlığa bu süreçte göstermiş olduğu alaka ve ilgi için teşekkür etti. Akıncı; ‘’Başardığımıza inanıyorum. Ailelerimiz ile bu işi yürüttük. Herkes sezonun sonunu bekliyor. Karpaz Tütün Kooperatifi tütünümüzü beğenip aldı. Bu hasad yapıldıktan sonra bu tütünler Karpaz Tütün Fabrikasına giderek oradaki şinya dediğimiz bitki ile işlenecek. Biz Mesarya ovasında da bu üretimin yapıldığını kanıtladık. Bir çok aile tütün üretimi yapmak istiyor. Heyecanla rekolteyi ve kazancın ne olacağı bekliyorlar. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına da yardımları için tekrar teşekkür ederiz.’’ dedi.

 

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