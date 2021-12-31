Bakan Oğuz, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yeni yıl dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.

Maliye Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı mesajında Bakan Oğuz şunları kaydetti:

“Gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyor ve yepyeni bir yıla daha giriyoruz. 2022 yılının tüm dünyaya başta sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2021 yılı da dünya gündeminin tamamında ana gündem olan CoVid-19 salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Ancak tüm insanlık olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk.

Bugün yeniden kucaklaşmanın ve bir araya gelmenin özlemini çekiyoruz. Ancak umudumuzu kaybetmeden birbirimize kenetlenmeli, bu sıkıntılı günlerin üstesinden birlikte gelmeliyiz.

İnsan yaşamını bu denli etkileyen en önemli sorun olarak karşımıza çıkan Covid-19’a karşı elde ettiğimiz kazanımları korumak için lütfen yeni yılı da hijyen, maske ve mesafe kurallarına özen göstererek kutlayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum”.