Bakan Oğuz, Zeytin Üreticileri ile Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve dernek üyelerini kabul etti.

Görüşmede, zeytin üretimi ve geçtiğimiz yılki rekolte ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ülkedeki zeytin ve zeytinyağı üretiminde standartların oluşması, denetimin artırılması, gıda güvenliği ve zeytin yasası konularında yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Ayrıca, zeytin üretiminin gelişmesi için gerek teknik gerek mali açıdan teşviklerin planlanması konusu da görüşüldü.