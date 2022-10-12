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Bakan Oğuz Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bakan Oğuz Ziyaretlerine Devam Ediyor
Bakan Oğuz Ziyaretlerine Devam Ediyor

BAKAN OĞUZ VADİLİ VE AKDOĞAN BÖLGESİNDE BULUNAN BAKANLIĞA BAĞLI KURUMLARI, HAYVANCILARI VE BÖLGE HALKINA HİZMET VEREN VETERİNERLERİ ZİYARET ETTİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Vadili ve Akdoğan bölgesinde bölgesinde bulunan bakanlığa bağlı Vadili Veteriner Dairesi ve Akdoğan Toprak Ürünleri Kurumu’nu, hayvan üreticilerini ve Vadili bölgesinde hizmet veren bazı veterinerleri ziyaret etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bugün Vadili ve Akdoğan bölgesinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakanlığa bağlı kurumları yerinde ziyaret eden Oğuz, bölge sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvan üreticileri ve veterinerleri de yerinde ziyaret ederek, sorunları dinleyen Oğuz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Oğuz, üreticilerin sorunlarını yerinde dinleyerek, üretimin devamlılığı için çalıştıklarını ve üreticilerin sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti. Bölge veterinerlerinden de hayvancılık sektöründeki çalışmalar hakkında bilgi alan Oğuz, haftalık ziyaretleri çerçevesinde birçok sorunu yerinde dinleme şansına sahip olduklarını belirterek, sorunları ivedi şekilde çözmek için gerekli çalışmaların bakanlık tarafından başlatıldığını söyledi.

 

 

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