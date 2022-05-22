Bakan Oğuz:450 dönümlük bir alan yandı, ekipler gece boyunca bölgede olacak

Yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkını traktörler ile müdahale etti.

Yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu…

Bakan Oğuz, yangına ilişkin BRT’ye yaptığı açıklamada, yangın ihbarı alınır alınmaz ekiplerin bölgeye intikal ettiğini ve köylülerin de yardımıyla yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Yangında 450 dönümlük bir alanın yandığını kaydeden Oğuz, soğutma çalışmaları ve gözlemleme çalışmalarının devam edeceğini ve tedbir amaçlı olarak ekiplerin gece boyunca bölgede olacağını söyledi.

Sabah saatlerinde bölgede ağaç dikme etkinliği olduğunu hatırlatan Oğuz, “Bir tarafta ağaç ekerken diğer taraftan da çevre ve ormanların insan eliyle gitmesi kötü bir durum. Bölgede ekili arazilerde zayiat oldu. Ama çok şükür ormana sıçramadı. Belli bir miktar harup ve zeytin ağacı yandı. Daha sonra zarar ziyanla ilgili tespit yapılacak. Tüm ülkeye geçmiş olsun. Bizim için herşey değerli, arazi değerli, ağaç değerli, insan değerli, bütün bu yananlar milli değer…” diye konuştu.

Bakan Oğuz, yangının başlamasıyla, Türkiye’den yangın helikopteri gelmesi için çalışma yapıldığını ancak yangının kontrol altına alınması nedeniyle buna gerek kalmadığını ve helikopterin geri döndüğünü de söyledi.

Oğuz, önümüzdeki aydan itibaren ülkede bir yangın helikopteri konuşlanması için çalışmaların devam ettiğini de ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, son zamanlarda yangınlardaki artışlarda çevresel faktörlerin de etkili olduğunu belirterek “Koruçam’daki yangın ilk etapta insan eli kaynaklı gözüküyor” dedi.

Son günlerde belediye çöp alanlarında yangınlar meydana geldiğine dikkati çeken Oğuz, bu yangınların hem çevre kirliliği hem de risk oluşturduğunu bu nedenle yerel yönetimlerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi ve çöp dökme alanlarının kontrolünün kendilerinde olması gerektiğinin altını çizdi.

“Yandıktan sonra çabalamak veya serzenişte bulunmak doğru değil” diyen Oğuz, devletin elindeki imkanlar dahilinde belediyelere araç gereç konusunda destek verdiğini söyledi.

BRT