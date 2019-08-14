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Bakan Oğuz,YHK ve Yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu Kurban Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerine ( YHK) ve Yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu.
Bakan Oğuz,YHK ve Yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu

Bakan Oğuz, önce Kantara ekip – kule, Tatlısu kule, Küçükerenköy, Esentepe Liman Kule, Çatalköy ekip -kule, Karşıyaka ekip- Kule Koruçam ekip ve kuledeki YHK Ekiplerine bayram ziyaretlerinde bulunarak, ekiplerin bayramlarını kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Orman yangınları ile ilgili içinde bulunduğumuz hassas dönemin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, bu konuda vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bakan Oğuz, meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması yönünde uyarıda bulunarak, görevin önemi ve hassasiyeti konusunda personelin daha hassas çalışmasının önemini vurguladı.

Her bir çalışanın değerli olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, görev yaparken çok dikkatli olunmasının altını çizgi. Bakan Oğuz, personelin istek ve taleplerini de dinledi.

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