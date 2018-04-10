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Bakan Özersay Cidde’de resmi temaslarda bulunuyor

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Bakan Özersay Cidde’de resmi temaslarda bulunuyor
Bakan Özersay Cidde’de resmi temaslarda bulunuyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El- Useymin’in resmi davetlisi olarak Cidde’ye gitti.

Cidde’de Genel Sekreter ile görüşen Özersay, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Özersay ziyaretinde, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Bölümü Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, İkinci Sekreter Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.

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