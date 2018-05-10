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Bakan Özyiğit Anıtkabir’i ziyaret etti

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Bakan Özyiğit Anıtkabir’i ziyaret etti
Bakan Özyiğit Anıtkabir’i ziyaret etti

Ankara’da temaslarda bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, bu sabah beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan Özyiğit, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Özyiğit Özel Deftere şunları yazdı. ” Büyük Önder Atatürk, Yıpranmış bir imparatorluktan, yepyeni, çağdaş bir devlet yaratmak için çıktığın  yolda, ortaya koyduğun ilkeleri ve başlatmış olduğun devrimleri, sömürge idaresinde olmasına rağmen benimsemiş ve sıkı sıkıya sarılarak bugünlere gelmiş Kıbrıs Türk Halkı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, çalışma arkadaşlarımla birlikte huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyorum.

Köy Enstitüleri modelini alarak yetişen bir öğretmen olarak, üstlenmiş olduğum Bakanlık görevi süresince eğitimimizi bilimsel, demokratik ve laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden yapılandırmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.

Bu inanç ve düşüncelerle Kıbrıs Türk halkı adına en derin saygılarımı sunarım. ”

Bakan Özyiğit, öğleden sonra Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek.

Ardından da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüşecek.

Özyiğit, Ankara’daki son görüşmesini mevkidaşı Türkiye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’la yapacak. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.

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