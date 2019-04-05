Bakan Özyiğit İzmir’de Temaslarda Bulunuyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit İzmir’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC İzmir Temsilcisi İpal Emin’de hazır bulundu. Özyiğit ardından sırasıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Dr. Saffet Köse, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile görüştü.

Bakan Özyiğit, İzmir Valisi Ayyıldız ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında yapılabilecek iş birliği konularında yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Ayyıldız da Bakan Özyiğit’i İzmir’de ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek kendisini ziyaret eden Özyiğit’e teşekkür etti.

Bakan Özyiğit İzmir’deki köklü üniversitelerin rektörleri ve heyetleri ile yapılan görüşmelerde ise Yükseköğrenim alanında görüş ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşıldığını ve işbirliği süreçlerinin konuşulduğunu belirtti. Görüşmelerin oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Özyiğit, İzmir’de yüksek öğrenimde yaklasık 170 Kıbrıslı Türk öğrencinin bulunduğunu belirterek, bu sayının daha yukarılara çıkarılması hedefinde olduklarını kaydetti.

Özellikle Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Mimarlık başta olmak üzere bir çok alanda ek kontenjanlar, GCE A- Level ve benzeri sistemlerle de öğrenci kabulü üzerinde durduklarını belirten Özyiğit, "Görüştüğümüz her 3 rektör ve ekibinin konuya sıcak bakmaları oldukça önemli ve sevindiricidir. Konuyla ilgili daha derinlemesine çalışmalar yapıldıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Tüm gayemiz çocuklarımıza daha çok kapı açarak eğitim alabilmelerine olanak sağlamaktır" dedi.

Bakan Özyiğit ve beraberindeki heyet ayrıca içerisinde 300 türden fazla deniz canlısının sergilendiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi’ni de ziyaret etti ve merkezle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Özyiğit, 6 Nisan Cumartesi (yarın) günü TÜYAP tarafından düzenlenecek 24’üncü İzmir Kitap Fuarı açılışına katılarak, Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulacak KKTC Yayınları standını ziyaret edecek.