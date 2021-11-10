Bakan Pilli, 10 Kasım dolayısı ile mesaj yayımladı

Ali Pilli, “Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkeleri, biz Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edecektir” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce ve ilkeleri, biz Kıbrıs Türk halkının da en önemli yol göstericisi olmaya devam edecektir” dedi.



Bakan Pilli, mesajında şunları kaydetti:



"Fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını ülkesine ve milletine adamıştır. Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkânlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik etmiştir.



Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.”