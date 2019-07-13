Bakan Pilli:" 12 yaşındaki yavrumuzun durumu iyi, gerekli tedavi ve destek veriliyor"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kaplıca Yedikonuk arasında 4 kişinin denizde can verdiği elim olayın ardından yetkililerden bilgiler aldı; dün gece de Mağusa Devlet Hastanesi'ne giderek yaşanan olayda kurtarılan 12 yaşındaki Barış Katırcı'yı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 yaşındaki Barış Katırcı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, bu acı olayın ardından hayata tutunabilen yavrunun gerekli tüm tedavilerinin yapıldığını ,psikolojik olarak da gereken desteğin doktorlar tarafından sağlanacağını kaydetti.

Barış Katırcı'yı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren 32 yaşındaki Osman Göztaş'ı ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Bakan Pilli, Göztaş'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, “bir ailenin yok olduğu bu büyük acı hepimizi derinden yaraladı. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.