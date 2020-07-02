Bakan Pilli: “2 pozitif vaka tespit edildi" Vaka sayısı 3'e çıktı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 569 olduğunu, 2 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 569 test sonucuna göre 2 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu, diğer vakanın yine havayolu ile ülkemize gelen Kazakistan uyruklu bir kişi olduğunu belirtti.

Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 3’e çıktığını söyledi.

Bakan Pilli, Kazakistan’ın C gurubunda yer alan ülkeler arasında olması nedeniyle bu kişinin zaten karantina altında olduğunu, ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif olarak belirlenmesinin hemen ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümünde alınarak tedavisine başlandığını açıkladı.

Yine TC uyruklu kişinin ülkemizde yapılan PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Bölümüne alınarak tedavisine başlandığını söyleyen Bakan Pilli, pozitif çıkan TC uyruklu kişinin temaslı takibinin yapıldığını, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslılarının tespit edildiğini ve gözlem altına alınmaya başladıklarını kaydetti.

Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

2 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 569

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 38.820

Toplam Vaka Sayısı- 111

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Dün 1 pozitif vaka vardı

Pilli'nin dün yaptığı açıklama:

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 803 testten 434'ünün sonuçlandığını ve deniz yoluyla gelen yolcular arasından 1 Covid 19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Pilli, 369 test üzerinde çalışma yapılmaya devam edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 1 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu kaydetti.

Pilli, şöyle devam etti:

"Son 24 saat içerisinde yapılan 803 testten 434 test sonuçlanmıştır. 369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir.

434 test deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir. 369 test ise henüz sonuçlanmamış ve havayolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır.

Deniz yoluyla gelen yolcular arasında 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu vaka sağlık personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümüne müşahede altında alınmıştır.

Yapılan çalışmaların ardından vakanın temaslıları tespit edilmiş olup, temaslılar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır"