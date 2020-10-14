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SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı!

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli: 3 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını , 1 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti. 14 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar –  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 193.421

Toplam Vaka Sayısı- 819

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 770

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 45

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 12

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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