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SON DAKİKABakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli: 4’ü yerel 11 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

24 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3663

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 314.518

Toplam Vaka Sayısı: 1451

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1251

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 194

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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