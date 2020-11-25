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SON DAKİKABakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

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Bakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

25 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1338

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 258.062

Toplam Vaka Sayısı- 1068

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1007

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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