Bakan Pilli: 8’i yerel toplam 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 19 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1700 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 Yerel Vaka Sayısı: 8 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12 Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 296.203 Toplam Vaka Sayısı: 1376 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1215 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 110 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1