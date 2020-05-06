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Bakan Pilli, Akçın Ltd. Personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti

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Bakan Pilli, Akçın Ltd. Personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti
Bakan Pilli, Akçın Ltd. Personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde temizlik ve çamaşırhane birimlerinde hizmet veren Akçın Ltd. ve tüm personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Akçın Ltd. Direktörü Niyazi Akçın ile bir araya gelen Bakan Pilli, koronavirüs ile mücadelede hijyen ve temizliğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Pilli, bu zor günlerde zaman mevhumu dinlemeden, hastaların ve sağlık çalışanlarının daha sağlıklı bir ortamda olmalarını sağlayan şirket çalışanlarının emeklerinin takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

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