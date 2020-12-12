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Bakan Pilli, BAHDER Heyetini Kabul Etti

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bahçeli Gençlik, Yardımlaşma, Çevre ve Kültür Derneği Başkanı İlyas Bulut ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Pilli, BAHDER Heyetini Kabul Etti

Derneğin kaligrafi sanatı ile uğraşan üyesinin hazırladığı ve üzerinde adının yazılı kaligrafi, başkan Bulut tarafından derneğin eğitim faaliyetlerine destek veren Pilli’ye hediye edildi.

Geçtiğimiz günlerde Esentepe Bölgesini ve Bahçeli Köyü’nü ziyaret ederek Esentepe Sağlık Merkezi, Bahçeli Sağlık Ocağı ve Bahçeli Gençlik, Yardımlaşma, Çevre ve Kültür Derneği binasında incelemelerde bulunan Pilli, Esentepe’ye 112 acil servis talebinin devreye girmesi için olumlu adım atılabileceğini açıklamıştı.

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