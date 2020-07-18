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Bakan Pilli: "Bugün 1 pozitif vakaya rastlandı"

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Bakan Pilli: "Bugün 1 pozitif vakaya rastlandı"
Bakan Pilli: "Bugün 1 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Pilli, bugün 1582 test yapıldığını,  1pozitif vakaya  rastlandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1582  olduğunu,  1pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.

18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 54.566

Toplam Vaka Sayısı- 118

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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