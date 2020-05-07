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Bakan Pilli: "Bugün 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok" Toplam test 19201

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Bakan Pilli: "Bugün 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok" Toplam test 19201
Bakan Pilli: "Bugün 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok" Toplam test 19201

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1415 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün ileri tetkik yapılacağı açıklanan 21 kişinin ileri tetkik testlerinin halen devam ettiğinini, sonuçların daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Bakan Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 34 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ağırlıklı olarak gıda sektörü çalışanlarına ve diğer sektörlere, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin , 7 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1415

Bugün saptanan Pozitif Vaka - yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka - yok

Bugün Kaybedilen Vaka - yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 19. 201

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı - 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı - 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta - yok

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