  • BIST 1.095
  • Altın 468,368
  • Dolar 7,4690
  • Euro 8,8375
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu

» »
Bakan Pilli, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu
Bakan Pilli, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Bakan Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı. Bakan Pilli aynı zamanda Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara teşekkürlerini sundu.

Bakan Pilli şunları ifade etti;

“Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Covid-19 hastalarımızın kendi onayları üzerine Türkiye’ye nakilleri dün akşamdan itibaren başlamıştır.

Anavatan Türkiye tüm dünyaya yaptığı yardımların yanında her zaman ki gibi vatandaşına sahip çıkmaya ve Covid -19 mücadelesinde KKTC’nin yanında olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sadece kendi vatandaşlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde KKTC’de tedavi gören vakaların Türkiye’ye nakillerinin olabileceğini bizlere iletmiştir.

Aynı zamanda dün hasta nakli için gelen uçaklarda Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe olarak verilen Covid-19 mücadelesinde kullanılacak ilaçlar bizlere teslim edilmiştir.

Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara ayrıca teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Bilindiği üzere tüm dünyanın uyguladığı gibi açılma yönünde kararlarımız olmuştur. Bu açılımı yaparken vakaların çoğalma ihtimali olduğunu da bilmekteydik ve tedbirlerimizi almıştık. Bu kararı almakta elbette ekonomik nedenler de söz konusuydu ancak bizler için her zaman sağlık ön plandadır.

Gelinen noktada sağlık alt yapımız ve tıbbi malzeme dahil gerekli koşullar sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca ön görülen kuralların uygulanması bu salgını en iyi şekilde geride bırakmamızı sağlayacak en önemli etkendir.

1 Temmuz tarihinde iş yerleri belli kurallar içerisinde açılmış, maalesef daha sonra birçok yerde kurallara uyulmamıştır. İş yerleri hangi koşullarda açıldıysa o kurallara uymak zorundadır.

Halkımızın, iş yerlerinin, kurum ve kuruluşların kurallara uyup uymadıkları sürekli olarak denetlenecek ve kuralları ihlal eden işletmelere kapatma dahil gerekli cezalar uygulanacaktır ve bakanlığımız bu konuda kararlıdır.

Buradan halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu salgını belli bir seviyeye indirmek için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır.

Sağlık Bakanlığı olarak 1 ay içerisinde alınan bu tedbirlere uyulması halinde seyrin azalmasını beklemekteyiz.

Önümüzdeki günler içinde de Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19’u en az seviyeye indirmek için gerekli tüm kararlar alınmaya devam edilecektir.

Sağlık Bakanlığı olarak bizler bu salgını en kısa sürede atlatmaya kararlıyız, attığımız her adım halkımızın sağlığı içindir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 pozitif hastalar karantinada nasıl beslenmeli?10 Eylül 2020 Perşembe 09:50
  • Türk Bilim İnsanları Covid-19 'a Karşı Heyecan Verici Sonuçlara Ulaştı10 Eylül 2020 Perşembe 09:30
  • Mevsimsel alerji mi yoksa Covid-19 mu?10 Eylül 2020 Perşembe 09:25
  • Koronavirüs sonrası bu belirtiler kalabiliyor: 15 semptoma dikkat!10 Eylül 2020 Perşembe 09:17
  • İşte Corona virüs tedavisi için büyük umut10 Eylül 2020 Perşembe 09:11
  • Bilim insanları açıkladı: Covid-19 erkekler için neden daha yüksek risk teşkil ediyor?09 Eylül 2020 Çarşamba 23:14
  • Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor09 Eylül 2020 Çarşamba 23:00
  • Nefes darlığı neden olur?09 Eylül 2020 Çarşamba 22:20
  • Bilim insanlarından Corona uyarısı:O şarkıyı söylemeyin09 Eylül 2020 Çarşamba 22:02
  • Koronavirüs tedavisi: En başarılı ilaçlar ve yöntemler hangileri?09 Eylül 2020 Çarşamba 21:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti