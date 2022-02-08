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Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti

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Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti
Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık personeli ile görüştü.

Vatandaş ile sohbet eden Bakan Pilli, hastaları da ziyaret etti.

Bakan Pilli, hastane yönetimi ile hastanenin eksikliklerini konuştuklarını,  mevcut yoğun bakıma ilaveten 7 yataklı yoğun bakım ünitesinin daha açılması için gerekli alt yapının oluşturulduğunu belirtti.

Sağlık Merkezleri ve hastanelerin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin daha geniş kapsamlı 3. Basamak hastane olması yönünde çalışma yapılacağını ayrıca anjiyografi cihazının alınması için adım atılacağını söyledi.

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Bakan Pilli, Gazimağusa  Devlet Hastanesi’nin Karpaz’dan Mesarya’ya kadar hizmet verdiğini dolayısıyla personel eksikliğinin giderilmesi yönünde de çalışma başlattıklarını vurguladı.

Bakan Pilli, sağlık personeli ile görüşmelerinin ardından vatandaş ile sohbet etti bazı hastaları ziyaret etti.

Bakan Pilli’ye ziyaretinde bakanlık müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan eşlik etti.

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