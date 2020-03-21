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Bakan Pilli: "Halk 14 gün sokağa çıkmazsa, virüsün önünü alırız"

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Koronavirüsün yurtdışından geldiğini anımsatan Sağlık Bakanı Pilli, halkın 14 gün süreyle sokağa çıkmaması halinde, virüsün önünü alabileceklerini söyledi.
Bakan Pilli: "Halk 14 gün sokağa çıkmazsa, virüsün önünü alırız"

BRT ekranlarına telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirler ve gün içerisinde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde şuan 5 Alman ve 3 KKTC vatandaşının Covid-19 tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Pilli, geriye kalan Alman turistlerin Salamis oteldeki karantinalarının sürdüğünü söyledi. 

 

Pilli, "Salı günü sabah 6 itibariyle 546 Alman turist 5 charter seferle ülkelerine gönderilecekler" dedi. 

İngiltere'den gelen Kıbrıslı Türk öğrencilerle ilgili de konuşan Pilli,  "çocuklarımız şu anda en iyi şartlarda gözetim süreçlerine başlamıştır. Hepsi memnun, hepsi mutlu" şeklinde konuştu. 

Kişisel telefon numarasını öğrencilere verdiğini, telefonunun 24 saat açık olduğunu belirten Pilli, "Beni arayabilirler, mesaj atabilirler, her türlü yardıma hazırız" dedi. 

Öğrencilere, kendi evlatları gibi bakacaklarını söyleyen Bakan Pilli, sabah saatlerinde yaşanan yurt gerginliğine değinerek, "Sıkıntılardan dolayı bazı tepkiler konmuş olabilir ama şu anda başka bir sorunumuz yoktur" ifadelerini kullandı. 

Salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin destekte bulunduğunu belirten Pilli, gerekli tüm malzemelerin ülkeye geldiğini, herhangi bir eksiğin bulunmadığını söyledi. 

Kıbrıs Türk halkında dayanışma ruhu olduğunu ifade eden Pilli, "Ben dünyayı saran bu virüsü yenebileceğimize inanıyorum" diyerek, "Eğer biz bu virüsü yeneceksek, birlik ve beraberlik içerisinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesiyle olacak" şeklinde konuştu. 

Karantina kurallarına uymayıp, yurtdışından 1 hafta önce gelerek sokaklarda dolaşan kişiler olduğunu ifade eden Pilli, "Virüs sizi etkilemese bile başka birisine bulaştırıp onun hayatına mal olabilirsiniz" uyarısında bulundu. 

Vatandaşa seslenen Pilli, "Bize 14-15 gün fırsat verilsin ki biz de vakalar artmadan bu virüsü defedelim" diyerek, halkın, sokağa çıkmamak konusunda bilinçli davranması gerektiğine dikkat çekti. 

 

Pilli, "Açık ve net şekilde söylüyorum: Eğer 14 gün içerisinde vatandaşlarımız sokağa çıkmazsa, bu virüs yurtdışından ülkemize geldiği için ülkeye yayılmadan önünü alabiliriz" dedi. 

Virüs yayılmadığı sürece, tedavi edilme şansının daha yüksek olduğunu belirten Pilli, "Bize 14 gün süreyi verirlerse, herkese ulaşacağız ve virüs bulaşanları tedavi edeceğiz" şeklinde konuştu. 

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