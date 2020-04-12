UBP Güzelyurt Gençlik Kolları, Sağlık Bakanı Pilli'nin cuma günkü açıklaması nedeniyle sosyal medyada adeta linç edilmesine tepki göstererek, "Bakan Pilli, içinden geldiği gibi, popülizmden uzak konuşuyor" açıklaması yapıldı.

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar'ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Önemli olan krizin nasıl yönetildiğidir, popülizm değildir" vurgusu yapıldı.

Bakan Pilli'ye yönelik linç girişimi gerçekleştirenlerin "klavye kahramanı" olarak niletelendirildiği açıklamada, beklemedik doğan krizlerde popülizm yapmak yerine sağduyu çağrısı yapılarak krizin nasıl yönetildiği ve alınan sonuçlara bakılması gerektiği ifade edildi.

Bakan Pilli'nin basın açıklamasında "halk ağzı kullandığı" belirtilerek, "Sağlık Bakanı'nın tamamen içinden geldiği gibi konuştuğu ve popülizmden uzak temiz duygularla açıklama yaptığı kaydedildi.

İşte açıklama;

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Gençlik Kollarından Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali PİLLİ’ye Destek Gecikmedi!!

‘Önemli olan krizin nasıl yönetildiğidir, popülizm değildir!!’ Başlığıyla basın açıklaması yapan Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai SERDAR, korona Virüs (Covid-19) salgını nedeni ile sadece ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kriz içinde olmadığına dikkat çekerek, Dünya’nın kriz içinde olduğunu belirtti.

Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk görülen vaka tarihi olan 09 Mart 2020’den bugüne alınan önlemler sayesinde, dünya aritmetiğine göre kriz süreci tamamen kontrol altında yönetilmiş durumda olduğu UBP Güzelyurt Gençlik Kolları tarafından belirtildi. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali PİLLİ ’yi sosyal medya üzerinde linç girişiminde bulunanları ayrıca kınayan Gençlik Kolları açıklamalarına ‘Önemli olan krizin nasıl yönetildiğidir, popülizm değildir!!’ başlığıyla devam etti.

Ayrıca basın bürosu aracılığıyla yaptıkları basın açıklamasında unutulmaması gereken ve ülkemizi saran virüs olayının başlamadan önce Devlet Hastanemizin yangına teslim olmuş ve büyük zarar gördüğü belirtildi. Tüm bunları göz önünde bulundurmadan klavye kahramanı, beklemedik doğan krizlerde Show-men olmak yerine, popülizm yapmak yerine sağduyu çağrısı yapılarak krizin nasıl yönetildiği ve alınan sonuçlara bakılması gerektiği de açıklamaya eklendi.

Önemli olan krizin nasıl yönetildiğidir, popülizm değildir!

Başlığında devam eden UBP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai SERDAR Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali PİLLİ’ nin basın açıklamasında halk ağzı konuşma tarzı ile hitap üslubu bulunan Sağlık Bakanı’nın tamamen içinden geldiği gibi konuştuğunu ve ayrıca popülizm den uzak temiz duygularla açıklama yaptığını belirterek Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ali PİLLİ’ ye olan desteklerinin her hal ve şartta devam edeceğini yineledi.

UBP Güzelyurt Gençlik Kolları Basın Bürosu.