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Bakan Pilli: İlaçlar 10 15 güne gelecek

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Sağlık Bakanı Ali Pilli bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te yaptığı konuşmada ilaç sıkıntısının 10 15 güe biteceğini söyledi.
Bakan Pilli: İlaçlar 10 15 güne gelecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te yaptığı konuşmada ilaç sıkıntısının 10 15 güe biteceğini söyledi. Bakan Pilli Sağlık Bakanlığı bütçesine görüşleriyle katkı koyan herkese teşekkür ederek, bakanlık olarak 7/24 çalıştığını söyledi.

Pilli, önemli olanın seçim değil halkın sağlığı olduğunu vurgulayarak, testler kadar vakaları yakalamanın önemli olduğunu, PCR sayısını yükselttiklerini ve 15 güne kadar kışa girilmesine rağmen vakaların düşürüleceğini kaydetti.

Günlük 25 bin civarında test yaptıklarını ancak maskenin büyük önem taşıdığını kaydeden Pilli, “Aşı, maske, hijyen ve sosyal mesafe” vurgusu yaptı.

İnsanların maske, hijyen ve mesafeye dikkat ettiği sürece sadece Covid değil, normal gribal enfeksiyonların da azaldığını ifade eden Pilli, aşı konusunda da geri kalmadıklarını, aşı sayısını artırmak için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Pilli, aşı problemi olmadığını ifade ederek, bugün 7 bin 662 aşı yapıldığını, yarın bu sayının 10 binin üzerine çıkarılacağını, hedefin aşıyı en yüksek seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye aşı konusunda her an destek verdiğini ifade eden Pilli, aşıda da performansta da sıkıntı olmadığını, aşıyı herkese açtıklarını, yerel yönetimler ve halk ile iş birliğinde aşılamada sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Pilli, hem Türkiye’den, hem güneyden yeni aşılar geleceğini açıkladı.

Bazı ilaçlarda sıkıntı yaşandığının doğru olduğunu ancak Maliye Bakanlığı ile konuştuğunu bildiren Sağlık Bakanı Pilli, ilaçların 10-15 güne kadar geleceğini bildirdi.

“Halkını koruyan bakan” olarak lanse edildiğini ve dünyanın kendilerini takip ettiğini ifade eden Pilli, Covid salgını ilk başladığı dönem çok iyi kararlar aldıklarını söyledi ve bugüne o gün alınan kararlar sayesinde en az kayıpla gelindiğini kaydetti.

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