Bakan Pilli, “KKTC Avrupa Birliği ülkesidir, AB bize de aşı verecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs WEB TV’de katıldığı Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın programında ülkeye gelecek aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs WEB TV’de katıldığı Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın programında ülkeye gelecek aşılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, “KKTC de Avrupa Birliği ülkesidir, AB bize de aşı vereceğini söyledi” şeklinde yorum yaptı.

Sağlık Bakanı Pilli’nin açıklaması şöyle:

“Dünyada iki çeşit aşı vardır. Bir yeni jenerasyon RNA aşıları bunlar yenidir bir de klasik aşılar vardır. İşte bu Çin’in aşısı klasik aşıdır.

Avrupa Birliği aldığı karar ile 27 sinden sonra aşılanmaya başlayacaktır.

Biz de Avrupa Birliği toprağı olduğumuz için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de bir Avrupa Birliği ülkesidir ve dolayısı ile Avrupa Birliği bize Pfizer aşılardan vereceğini söylemiştir.”