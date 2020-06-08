Bakan Pilli Mesaj Yayınlayarak, Duyduğu Derin Üzüntüyü İfade Etti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle mesaj yayınladı

Pilli duyduğu derin üzüntüyü de ifade ettiği mesajında mesajında şunları kaydetti:

“Toplumsal mücadelemizin en önemli tanıklarından, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün bu sabah hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin başkanlığını da yapan Süheyla Küçük, toplumda kadınların mücadelesine öncülük etmiş, tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Küçük ailesi ve halkımıza başsağlığı dilerim”.