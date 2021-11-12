  • BIST 1.640,760
  • Altın 594,32
  • Dolar 9,9681
  • Euro 11,4044
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Bakan Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız” “Vaka Sayılarında bir miktar artış olmasını bekliyoruz” 

» »
“Vaka Sayılarında bir miktar artış olmasını bekliyoruz” 
Bakan Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız” “Vaka Sayılarında bir miktar artış olmasını bekliyoruz” 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkemizde mevsim değişiminin başladığını mevsim değişikliklerinin her tür hastalığa davetiye çıkardığını Covid-19 salgının da bu koşullarda daha da etkin olacağını halkın bir pandemi sürecinden geçilmekte olduğunu bir an bile unutmadan davranması gerektiğini söyledi. 

 

“Vaka Sayılarında bir miktar artış olmasını bekliyoruz” 

Pilli, geçmiş dönemle alakalı veriler artık elimizde. Bu veriler ışığında uzun vadeli projeksiyonlar yapabiliyoruz. İstatistiklere bakacak olursak, önümüzdeki aydan itibaren bahar aylarına kadar vakalarda bir miktar artış olmasını bekliyoruz. 

Aşılanma oranını yukarılara çekersek, vaka sayıları artsa bile sağlık sistemimize yük bindirebilecek ağır vaka sayılarını uygun seviyelerde tutabiliriz. Bu nedenle gerek 1. Doz gerekse zamanı gelen diğer doz aşılarınızı mutlaka yaptırın. Özellikle 12 yaş üzerindeki herkes aşılarını yaptırmalıdır. 

 

“Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir" 

Altını çizerek vurgulama istiyorum şu anda tüm merkezlerimizde aşı yapılmaktadır. İlerleyen günlerde aşı kampanyamız genişletilecektir. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızı en kısa sürede aşılamaktır. 

Aşılanmak üzere başvuran hiçbir vatandaşımız geri çevrilmeyecektir. Tüm veriler aşının salgınla mücadelede, özellikle hastalığın geçirilme seviyesine ciddi etki yaptığını gösteriyor. Sağlığınızı riske atmayın. Aşınızı mutlaka yaptırın. 

Bakan Pilli, aynı zamanda yaş aralığı genişletilmiş aşılama programı, covid-19 aşı merkezleri ve yapılan aşılarla ilgili detayları paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rogers: Aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur!11 Kasım 2021 Perşembe 21:27
  • Bilim insanları gizemi çözdü: COVID-19 olan bazı kişiler neden negatif çıkıyor?11 Kasım 2021 Perşembe 21:21
  • Pankreas kanseri riskini artıran 5 etken11 Kasım 2021 Perşembe 21:18
  • AB COVID-19'a Karşı İki İlacın Kullanımını Tavsiye Etti11 Kasım 2021 Perşembe 21:17
  • AB ilaç düzenleyicisi EMA, Covid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti11 Kasım 2021 Perşembe 20:37
  • Bitkisel Yağ Yemek Felç Riskini Azaltıyor11 Kasım 2021 Perşembe 19:53
  • Doğal olarak belirtilen kozmetik ürünlere dikkat!11 Kasım 2021 Perşembe 19:47
  • Zika Virüsü Vakalarının Sayısı Artıyor11 Kasım 2021 Perşembe 19:22
  • Türkiye'de Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı11 Kasım 2021 Perşembe 19:20
  • Hastane Tedavisi İçin Bekleyenlerin Sayısı Rekor Seviyeye Ulaştı11 Kasım 2021 Perşembe 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti