Bakan Pilli: “Önce Halk Sağlığı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşan Kıbrıs Türk Ekonomik Örgütler Platformu yetkilileri, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Ziyarette, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın coronavirüs salgınına yönelik almış olduğu tedbirlere teşekkür eden platform temsilcileri, ilerleyen süreçte bakanlıkla birlikte hareket etmek istediklerini, halk sağlığı riske atılmadan gereken açılımların yapılmasını istedi.

Ekonomik örgüt temsilcileri görüşmede, “Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğru ve yerinde kararlar oldu. Biz Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmak arzusundayız. Ayrıca sağlık altyapısının yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi adına atılacak her adıma destek olmaya hazırız. Ekonomik örgütler platformu olarak, bakanlık ve hükümetle yakın temasta olmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de kabulde yaptığı konuşmada, şu ana kadar coronavirüsün ülkemizde ciddi bir salgın haline dönüşmediğini, bunda hem alınan önlemlerin, hem de halkın uyum sağlamasının büyük payı olduğunu söyledi.

Pilli, “Elbette bu olayın sağlık yanında ekonomik boyutu da var. Biz bunun fazlasıyla farkındayız. Ancak önce halk sağlığı diyoruz ve yolumuzu bu şekilde yürüyoruz. Çok iyi çalışan bir temaslı tarama ekibimiz var. Nokta atışı yaparak tespitlerde bulunuyorlar. Biz önce önümüzü görmek daha sonra bazı sektörleri yeniden açmak istiyoruz. Hükümetimizin tavrı bu yöndedir. Bu süreçte ekonomik örgütlerle de istişare içinde olacak ve ortak bir paydada buluşacağız” dedi.